« Koh-Lanta : le Feu Sacré » du 14 mars : une épreuve éliminatoire, les équipes recomposées, qui sera éliminé ce soir ? (épisode 4)

« Koh-Lanta : le Feu Sacré », épisode 4 du mardi 14 mars 2023 – Après l’élimination d’Alexandre chez les rouges la semaine dernière, place à l’épisode 4 de « Koh-Lanta : le Feu Sacré ». Et ce soir, les aventuriers vont être chamboulés par deux grosses surprises : une épreuve éliminatoire, et une recomposition des équipes !







« Koh-Lanta : le Feu Sacré », présentation de l’épisode 4 du 14 mars

Dans la province de Caramoan, aux Philippines, les Rouges et les Jaunes tentent de se débrouiller en pleine de nature et de surmonter les épreuves de Koh-Lanta.

Mais l’aventure Koh-Lanta prend un tournant inattendu : une épreuve individuelle à élimination directe ! Le dernier sera éliminé sur le champs et son aventure s’arrêtera subitement.

Tous les acquis vont être ensuite remis en question. Les tribus jaune et rouge d’origine ont vécu, elles vont être recomposées !

Du coup, dans ce contexte instable, et parmi ces aventuriers chamboulés, la protection du feu sacré devient plus que nécessaire.

