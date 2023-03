« Koh-Lanta, Le Feu Sacré » : qui a été éliminé lors de l’épisode 5 ? (résumé + replay 21 mars)

5 ( 11 )

Koh-Lanta, Le Feu Sacré, épisode 5 du mardi 21 mars 2023 – C’est parti pour l’épisode 5 de « Koh-Lanta, Le Feu Sacré ». Après l’élimination d’Elodie et Tania la semaine dernière, c’est le 13ème jour de l’aventure et les aventuriers découvrent de quoi fabriquer les radeaux pour l’épreuve mythique.







Publicité





Chez les rouges, la construction du radeau est compliquée et au premier essai, il coule ! Chez les rouges, Benjamin est de retour mais pendant une semaine il ne peut plus aller sous l’eau. Les jaunes n’ont pas du tout la même technique, et sont confiants. Les rouges s’inquiètent.

Après une nuit très difficile et beaucoup de pluie, place au jeu de confort, toujours sous une pluie diluvienne. Et Denis leur montre la récompense : quatre poulets rôtis ! Rouges et jaunes s’affrontent avec chacun un radeau et une pirogue. Tirage au sort, Christine ne joue pas chez les jaunes.







Publicité





Les rouges partent à la dérive et Rudy tombe à l’eau ! La première manche en pirogues est gagnée par les jaunes. Place à la deuxième manche. Le radeau jaune s’enfonce à l’arrière. Les rouges prennent de l’avance et remportent la deuxième manche. Place donc à une finale avec l’embarcation et les aventuriers de leur choix. Les deux équipes choisissent la pirogue. Les jaunes prennent une large avance mais leur embarcation chavire à quelques secondes de la victoire ! Ils ont touché le ponton et ont cassé leur pirogue. Ils sont contraints à l’abandon, c’est donc une victoire des rouges !



Publicité





Gilles doit transmettre le talisman du feu sacré, il le donne à Frédéric. Les rouges rentrent et savourent les poulets rôtis. Chez les jaunes, Benjamin n’en peut plus et il annonce qu’il a décidé d’abandonner ! Denis vient sur le camps jaune, il rappelle à Benjamin que ceux qui ont abandonné Koh-Lanta l’ont tous regretté. Mais Benjamin confirme que c’est une décision ferme et définitive. Et à la surprise générale, Denis annonce que dans cette saison, un aventurier qui abandonne est remplacé. Tania va donc les rejoindre ! Les jaunes ne sont pas ravis de son retour.

Le lendemain, l’épreuve d’immunité est annoncée. Denis annonce aux rouges l’abandon de Benjamin et le retour de Tania chez les jaunes. Tirage au sort : chez les rouges, Esteban ne jouera pas. Et chez les jaunes, Christine et Laura ne participent pas. C’est serré entre les deux équipes, les jaunes prennent une légère avance. La dernière étape de l’épreuve voit les deux équipes au coude à coude. Ça se joue à un cheveu ! Et c’est une victoire des jaunes ! Ils récupèrent une nouvelle fois le totem synonyme d’immunité tandis que les rouges vont encore devoir aller au conseil.

Chez les rouges, on encaisse mal la défaite. Et les stratégies vont déjà bon train. Anne-Sophie est clairement en danger mais Frédéric a un deal avec Héléna et Anne-Sophie pour voter contre Rudy.

Chez les jaunes, l’ambiance est bien meilleure et Tania est ravie d’être de retour. Pendant ce temps là chez les rouges, c’est un jeu de dupes. Esteban s’inquiète et en parle à Rudy. Il craint qu’on leur fasse à l’envers et que l’un d’eux soit éliminé… Rudy décide de faire croire qu’il a un collier.

Le conseil rouge, et l’aventurier éliminé est…

C’est l’heure du quatrième conseil des rouges. Pas de collier, Frédéric décide de protéger Quentin avec son talisman. Et c’est finalement Rudy qui est éliminé !

Si vous avez manqué l’épisode 5 ce 21 mars 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le mardi 28 mars pour suivre l’épisode 6 de « Koh-Lanta, Le Feu Sacré ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 11 Aucune note