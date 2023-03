Des racines et des ailes du 22 mars : « Mon île ma bataille » ce soir sur France 3

5 ( 4 )

Des racines et des ailes du 22 mars 2023 – C’est un nouvel inédit de votre magazine « Des racines et des ailes » qui vous attend ce soir sur France 3. Ce numéro s’intitule « Mon île ma bataille » et vous propose d’aller à la rencontre d’insulaires. Des passionnés qui se battent au quotidien pour préserver et valoriser leur terre.







Des racines et des ailes du 22 mars « Passion patrimoine : Mon île ma bataille »

La Bretagne possède plus d’un millier d’îles. Sur l’île de Groix, Gilles Romieux s’est lancé un défi : restaurer et rouvrir le mythique Hôtel de la Marine pour faire venir des clients toute l’année.

L’archipel des Glénan, un paradis naturel, miraculeusement protégé, accueille depuis plus de soixante-dix ans des passionnés de navigation…



En Aquitaine, dans l’estuaire de la Gironde, les îles sont menacées par la montée des eaux. L’île Nouvelle, une bande de terre de 6 kilomètres, est devenue pour les scientifiques un laboratoire à ciel ouvert. Leur objectif : trouver des solutions face aux périls du réchauffement climatique.

À quelques centaines de mètres de ce sanctuaire, le fort Paté, bâti par Vauban et inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, appartient à la même famille depuis les années 1950. Mais entretenir aujourd’hui cet édifice devient de plus en plus compliqué.

En Corse, une jeune architecte, Alicia Orsini, restaure les plus beaux phares et rend toutes leurs splendeurs aux églises perchées.

De son côté, Brice Sarti, accompagnateur en montagne, se bat pour faire découvrir toute la richesse de cette île et pas seulement les bords de mer surfréquentés.

Avec Carole Gaessler, partez à la rencontre d’insulaires qui se battent au quotidien pour préserver et valoriser leur terre ❤@drda_officiel, c'est demain à 21.10 ! pic.twitter.com/mn6py7DIxz — France 3 (@France3tv) March 21, 2023

