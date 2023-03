« La famille Bélier » : votre film ce soir sur M6 (10 mars)

5 ( 1 )

« La famille Bélier », c’est le film en rediffusion qui vous attend ce soir sur M6. Un film réalisé par Éric Lartigau avec Louane, Karin Viard, et François Damiens dans les rôles principaux.







A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou sur 6PLAY via sa fonction direct.







« La famille Bélier » : l’histoire

Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf Paula, 16 ans. Elle est une interprète indispensable à ses parents au quotidien, notamment pour l’exploitation de la ferme familiale. Un jour, poussée par son professeur de musique qui lui a découvert un don pour le chant, elle décide de préparer le concours de Radio France. Un choix de vie qui signifierait pour elle l’éloignement de sa famille et un passage inévitable à l’âge adulte.

Avec Louane EMERA (Paula Bélier), Karin VIARD (Gigi Bélier), François DAMIENS (Rodolphe Bélier), Éric ELMOSNINO (Fabien Thomasson), Roxane DURAN (Mathilde), Luca GELBERG (Quentin Bélier), Ilian BERGALA (Gabriel Chevignon), Stéphan WOJTOWICZ (Lapidus – le maire)



5 choses à savoir sur « La famille Bélier »

– Pour ce film, Louane a reçu le César du meilleur espoir féminin en 2015;

– Actrice et comédienne, Louane a avoué sur France Inter que son casting avait pourtant été catastrophique. « J’ai fait n’importe quoi, c’était mauvais »

– C’est en regardant « The Voice » qu’Éric Lartigau a découvert Louane et à pensé à elle pour le rôle

– Tous les acteurs ont été contraints d’apprendre la langue des signes à l’exception de Luca Gelberg et Bruno Gomila qui sont sourds dans la « vraie » vie

– Box-office : énorme carton lors de sa sortie en salles en 2014, le film a attiré 7.4 millions de spectateurs.

VIDEO « La famille Bélier », la bande-annonce

