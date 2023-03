« Pékin Express : le choix secret » : qui a été éliminé ? (résumé et replay épisode 4 du 9 mars)

4.8 ( 9 )

« Pékin Express : le choix secret » résumé et replay de l’épisode 4 du jeudi 9 mars 2023 – C’est parti pour l’épisode 4 de Pékin Express. Après l’élimination de Tanguy et Florian, place à la quatrième étape. A la clé ce soir : la qualification pour le pays suivant, le Paraguay !







Chaque binôme va devoir la débuter avec une mission musicale : reconnaitre trois titres de la chanson française joués à la flute de pan. Et surprise ensuite avec la suite des instructions : ils doivent jouer la Lambada à tous leurs chauffeurs pour pouvoir partir !







Stéphane attend les équipes à Padilla. Nathalie et Angie arrivent les premières et se qualifient pour l’épreuve d’immunité, tout comme Alexandra et Laura qui sont 2èmes, et Xavier et Céline, 3èmes.

Les binômes cherchent ensuite un toit pour la nuit. Le lendemain, place à l’épreuve d’immunité. Ils doivent affronter un taureau dans une arène, et éclater 3 pinatas. Et c’est Xavier et Céline qui remportent la victoire ! Ils sont qualifiés pour la 5ème étape au Paraguay.



Place à la fin de l’étape avec une nouvelle règle : le piment express. Quand la balise sonne, ils doivent manger un piment pour pouvoir rester dans leur véhicule ! S’ils refusent, ils doivent descendre. Un supplice pour tous les candidats ! Alexandra et Laura sont pour la première fois en difficulté et craignent de se retrouver en duel final.

C’est Clément et Emeline qui remportent cette étape et l’amulette d’une valeur de 10.000 euros. Alexandra et Laura sont avant-dernières, c’est Nathalie et Angie qui sont dernières et vont en duel final. Place au choix secret : c’est Paloma et Jason qui vont en duel final.

Pékin Express, le duel final : et le binôme éliminé est…

Place au duel final. Jason affronte Angie. Ils doivent résoudre un rébus compliqué et on peut dire qu’ils galèrent ! C’est Jason qui trouve le premier mais Angie n’est pas loin. Jason remporte le duel final et qualifie son binôme pour le Paraguay !

Nathalie et Angie doivent ouvrir l’enveloppe noire. Verdict : non-éliminatoire ! Elles seront donc au Paraguay mais avec un handicap.

Pékin Express : le choix secret, le replay de l’épisode 4

Si vous avez loupé ce quatrième épisode de Pékin Express, sachez que l’émission sera très vite disponible en replay sur sur 6play.

