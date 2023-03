Ligue des Champions : suivre Real Madrid / Liverpool en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

5 ( 5 )

Ligue des champions de football 15 mars 2023 – Real Madrid / Liverpool en direct, live et streaming, c’est le match à pas manquer ce soir sur Canal+ Foot et RMC Sport ! Suite et fin des matchs retours des huitièmes de finale de la Ligue des Champions ce mercredi soir. Le Real Madrid reçoit Liverpool au stade Santiago Bernabéu.







Publicité





Un match à suivre dès 20h50 sur Canal+ et RMC Sport, coup d’envoi de la rencontre à 21h.







Publicité





Au match aller à Liverpool, le club anglais menait 2-0 et le Real Madrid s’est finalement imposé 5-2. Le Real de Karim Benzema est donc largement favori ce soir pour la qualification pour les quarts de finale de cette Ligue des Champions.

Real Madrid / Liverpool – Composition des équipes

🔵 Real Madrid (composition probable) : Courtois – Carvajal, Militao, Rüdiger, Nacho – Modric, Tchouaméni, Kroos – Valverde, Benzema, Vinicius



Publicité





🔵 Liverpool (composition probable) : Alisson – Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson – Fabinho, Keita – Salah, Jota, Nunez – Gakpo

Real Madrid / Liverpool en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ Foot ou RMC Sport 1 dès 20h50. Coup d’envoi de la rencontre à 21h00.

Et si vous n’êtes pas abonné, vous pouvez suivre cette rencontre en direct avec le score en temps réel sur le site officiel de l’UEFA Champions League.

Real Madrid / Liverpool, huitième de finale retour de la Ligue des Champions, à suivre ce soir dès 20h50 sur Canal+ Foot et RMC Sport.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note