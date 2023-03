Un si grand soleil du 16 mars : Tom frappe Ludo (résumé et vidéo épisode 1106 en avance)

5 ( 10 )

Un si grand soleil du 16 mars, spoiler résumé de l’épisode 1106 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre épisode inédit du feuilleton « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du jeudi 16 mars 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Ludo arrive à la ferme alors que Noémie et Akim s’embrassent. Akim a préparé une surprise pour Noémie mais ne veut rien lui dire. Ludo doit s’occuper de Tom, il n’a pas l’air motivé. De son côté, Tom se plaint de devoir y retourner… Le mec avec qui il est lui dit de ne pas faire de vague, il fait partie d’un plan !







Au commissariat, Becker fait le point avec Manu et Alex. Ralph n’a dénoncé personne. Manu explique que Tresson commandite toutes les agressions pour ses vidéos qui cartonnent, son site a fait plusieurs millions d’euros de chiffre d’affaire l’an dernier !



Ludo essaie de repartir sur de bonnes bases avec Tom, il veut crever l’abcès. Alix appelle Ludo pour dîner ensemble. Ludo pose son téléphone et va s’occuper des chevaux… Tom regarde le portable…

Manu et Alex interrogent Tresson, qui est représenté par Levars. Il dit ne pas intervenir sur les actrices et les tournages, c’est du ressort du producteur et réalisateur, il n’est pas responsable. Levars cite les contrats… Manu s’emporte contre Tresson, Alex le calme. Alex rappelle à Tresson ce qu’il risque mais Levars dit que ça ne le concerne pas. Il dit de s’adresser au producteur.

Pendant ce temps là, Mélissa tourne une vidéo pour son appel à témoins. Inès est avec elle, elle lui dit de ne pas citer ni le nom de James ni le nom du site pour ne pas être attaquée en diffamation.

A la ferme, Ludo cherche son téléphone partout, il interroge Noémie. Ludo pense à Tom. Noémie décide d’aller l’interroger, Ludo ne veut pas.

Mo retrouve Inès, elle l’informe que Mélissa a décidé de se battre pour aider la police à faire tomber ses agresseurs. Inès craint qu’elle mise tout là dessus. Mo lui donne les coordonnées d’une association pour aider Mélissa.

Ludo demande à Tom s’il a pris son téléphone. Tom l’envoie balader. Ludo fouille son sac, il retrouve son téléphone et Tom le frappe ! Noémie veut virer Tom, il a dépassé les bornes.

Becker informe Florent de l’avancée de l’enquête, il pense que le système est bien rodé et c’est une impasse. Florent trouve ça révoltant et il s’inquiète pour Enzo. Pendant ce temps là, Mélissa a déjà reçu un témoignage. Une certaine Ambre a vécu la même chose, elle doit la rencontrer le soir.

Ludo et Noémie parlent à Tom, ils ne vont pas porter plainte et vont l’envoyer dans une autre structure. Mais Tom dit qu’il veut rester ! Ludo accepte de lui donner une seconde chance mais il doit suivre les règles, sinon c’est dehors. Noémie appelle sa soeur pour la prévenir. Emma se confie à Victor, elle n’en peut plus et pense qu’il ne changera pas. Victor essaie de la réconforter.

Ludo retrouve Alix au restaurant. Elle remarque qu’il s’est fait frapper. Il lui parle du jeune en réinsertion. Alix propose de l’embaucher à la galerie ! Mais Ludo dit qu’il est bien à la ferme. Alix pense que c’est pour Noémie et qu’il est toujours amoureux d’elle… Ludo lui assure que non.

Mélissa rencontre Ambre, mais elle refuse de porter plainte. James l’a menacée d’envoyer la vidéo à toute sa famille… Mélissa essaie de la convaincre et lui demande d’y réfléchir. Ambre lui dit de faire attention à elle, ils sont capables de tout.

