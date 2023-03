Ligue Europa Conférence : suivre Sheriff / Nice en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

5 ( 4 )

UEFA Europa Conference League – Sheriff / Nice en direct, live et streaming, c’est ce soir sur W9. Après la Ligue des Champions et l’élimination du PSG hier soir, place aux huitièmes de finale allers de la Ligue Europa Conférence ce jeudi. L’OGC Nice, dernier club français encore en course au niveau européen, se déplace au FC Sheriff.







Publicité





Un match à suivre dès 18h35 sur W9, coup d’envoi de la rencontre à 18h45.







Publicité





Lors du tirage au sort des 8èmes de finale de l’UEFA Europa Conference League, les Niçois ont tiré le club moldave Sheriff Tiraspol en tant qu’adversaire. Il s’agit de la première rencontre de Nice face à des adversaires moldaves en compétition UEFA.

L’OGC Nice est désormais le dernier espoir français dans les compétitions européennes !

Sheriff / Nice – Composition des équipes

🔵 Sheriff (composition probable) : Koval – Zohouri, Kiki, Radljic (c), Kpozo – Diop, Kyabou, Badolo – Atiemwen, Tapsoba, Akanbi



Publicité





🔵 Nice (composition probable) : Schmeichel – Lotomba, Todibo, Dante (c), Amraoui – Boudaoui, Ndayishimiye, Thuram – Laborde, Moffi, Bouanani

Sheriff / Nice en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur W9 dès 18h35. Coup d’envoi de la rencontre à 21h00, match commenté par Xavier Domergue et Jean-Marc Ferreri.

Si vous n’êtes pas devant votre télé, vous pouvez suivre cette rencontre en direct avec le score en temps réel sur le site officiel de l’UEFA Europa Conference League.

Sheriff / Nice, huitième de finale aller de la Ligue Europa Conférence, un match évènement à suivre ce soir dès 18h35 sur W9.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note