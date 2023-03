« Meurtres en Haute-Savoie » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 3 (16 mars)

5 ( 7 )

« Meurtres en Haute-Savoie » au programme TV du 16 mars 2023 – Ce jeudi soir à la télé, France 3 rediffuse le téléfilm « Meurtres en Haute-Savoie », qui fait partie de la collection « Meurtres à… ».







A voir ou revoir dès 21h10 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV







« Meurtres en Haute-Savoie » : l’histoire

En pleine nuit, une femme en état de démence bascule d’une télécabine qui relie Morzine, petit village de chalets traditionnels, à la station de ski voisine.

Claire Garibaldi, brillante OPJ à Lyon, revient mener l’enquête sur les lieux de son enfance. Elle y retrouve son frère, Pierre, gendarme qui a grandi dans l’ombre de cette sœur prodigue, et son père, Francis, médecin généraliste qui souffre de l’éloignement de sa fille adorée.

En enquêtant sur une série de démences, Claire et Pierre mettent à jour un secret sur leur propre famille, jalousement gardé par leur père. Un secret qui divise Claire et Pierre à leur insu…

Interprètes et personnages

Avec : Gwendoline Hamon (Claire Garibaldi), Thibault de Montalembert (Pierre Garibaldi), Jacques Weber (Francis Garibaldi), Charlotte Levy (Camille Garibaldi), Bruno Putzulu (Etienne Etchegaray)



