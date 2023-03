« Prométhée », votre nouvelle série inédite ce soir sur TF1 (16 mars)

5 ( 8 )

Prométhée, vos épisodes inédits du jeudi 16 mars 2023 – C’est ce jeudi soir que TF1 lance sa nouvelle série évènement « Prométhée ». Une série portée par Camille Lou, Odile Vuillemin, Marie-Josée Croze, ou encore Thomas Jouannet.







Publicité





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming gratuit.







Publicité





Dans « Prométhée », Camille Lou interprète Elise, jeune capitaine de police enlisée dans son enquête sur le meurtre d’une adolescente. Elle va croiser la route d’une jeune inconnue amnésique, retrouvée nue en pleine forêt après avoir été percutée par une voiture. Malgré le choc, cette dernière ne présente aucune séquelle physique. Le début d’une série d’événements troublants…

« Prométhée » : vos deux épisodes du 16 mars

Épisode 1 : Par une nuit d’orage, Charles et Caroline Lasset, en voiture, renversent une adolescente. Malgré un choc brutal, la jeune fille se relève, indemne. Le couple lui vient en aide et découvre qu’elle a perdu la mémoire. Tout ce dont elle se souvient, c’est son prénom : Prométhée. Mais bientôt, Prométhée a des visions dans lesquelles elle voit le meurtre d’une lycéenne commis deux mois plus tôt.



Publicité





Épisode 2 : Prométhée a découvert le coffret secret de Léa Vasseur et une petite clé qu’il contient. Alors que Prométhée se découvre des capacités étranges, la capitaine de police Elise Kirvin remonte la piste de cette mystérieuse clé.

Personnages et interprètes

Avec : Camille Lou (Elise Kirvin), Odile Vuillemin (Marie Clairmont), Marie-Josée Croze (Caroline Lasset), Thomas Jouannet (Charles Lasset), Fantine Harduin (Prométhée), Aymeric Fourgeron (Hugo Lasset), Samy Seghir (Elias Amrani), Margot Heckmann (Vanessa Kirvin), Bakary Diombera (Félix), Louis Chidaine (Lucas), Jo Mattera (Mathis), Hiba Bennani (Safie), Sébastien Boissavit (Paul Vasseur), Salomé Dienis Meulien (Sophie Guerrin), Johanna Genet (Christine Vasseur), Soleïma Arabi (Claire), Elena Hoyer (Amélie Franck), Lalie Lou Dessalle (Léa Vasseur), Hélène Capelle (Assistante sociale), Limengo Benano-Melly (Interne des urgences), Camille Panonacle (Infirmière IRM)

VIDEO Prométhée, la bande-annonce

Découvrez en avant-première des images de ce qui vous attend ce soir avec la bande-annonce.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note