« Pékin Express : le choix secret » : qui a été éliminé ? (résumé et replay épisode 6 du 23 mars)

5 ( 7 )

« Pékin Express : le choix secret » résumé et replay de l’épisode 6 du jeudi 23 mars 2023 – C’est parti pour l’épisode 4 de Pékin Express. Les binômes commencent cette étape les yeux bandés et pas au même endroit. Stéphane leur annonce par talkie que c’est l’étape des intouchables ! Ce n’est pas une course, mais trois courses. A la fin de la première course, le binôme qui l’emportera sera intouchable et donc qualifié pour l’étape suivante, avec en prime un avantage stratégique !







Publicité





Et on peut dire que ça commence fort avec une mission impressionnante : un terrible saut pendulaire à plus de 20 mètres de hauteur ! Les deux soeurs, Alexandra et Laura, finissent la première mission les premières et repartent avec une belle avance. Mais Clément et Emeline prennent un chemin plus court et arrivent avant les deux soeurs ! Ils sont donc intouchables et qualifiés pour la 7ème étape.







Publicité





Place à la deuxième course de la soirée. Et cette fois il s’agit d’une mission dégustation : intestins de vaches, testicules de taureau, etc. Un cauchemar culinaire pour les binômes ! Xavier et Céline sont les premiers à rejoindre Stéphane, suivis par Alexandra et Laura. C’est Clément et Emeline qui doivent désigner les intouchables parmi les deux binômes ! Ils choisissent Xavier et Céline, qui sont donc à leur tour intouchables et qualifiés pour l’étape suivante.

Les équipes doivent maintenant chercher un toit pour la nuit. Les deux binômes d’intouchables restent ensemble.



Publicité





Le lendemain matin, place à la troisième et dernière course. C’est la dernière chance pour être intouchable ! Direction le stade de foot. Chaque binôme doit marquer un but à Miguel Martinez, gardien de foot célèbre au Paraguay. Alexandre est le premier à l’affronter, et il marque son but dès le premier tir ! Mais Chirine rate le sien. Elle doit attendre de pouvoir rejouer. Angie enchaine et marque un but ! Nathalie tire à son tour, c’est à côté. Chirine retente sa chance et c’est au fond ! Le binôme valide donc sa mission et peut repartir. Nathalie marque elle aussi, les inconnues repartent aussi. Alexandra et Laura mettent plus de temps mais repartent à leur tour.

Le panneau voiture interdite fait son retour, chaque binôme doit choisir un moyen de transport en vélocipède. Alexandre et Chirine choisissent les vélos pour enfants. Ils se disputent durant tout le trajet mais finissent 1ers. Derrière, c’est plus serré. Alexandra et Laura ont doublé les inconnues sur le stop mais ont choisi le mauvais moyen de transport ! Angie et Nathalie avancent plus vite et les doublent. Elles arrivent 2èmes !

Les intouchables doivent donc choisir entre Alexandre et Chirine, et Nathalie et Angie. Ils décident d’être stratégiques, ils gardent Nathalie et Angie pour casser l’alliance des deux autres binômes.

Pékin Express, le duel final : et le binôme éliminé est…

Place au duel final. Laura affronte Chirine. Il s’agit de reconstituer un serpent en puzzle. Chirine repart la première et elle remporte le duel final ! Alexandra et Laura, en larmes, ouvrent l’enveloppe noire… L’étape est non-éliminatoire, leur aventure continue donc ! Les deux soeurs feront l’étape 7 avec un handicap la semaine prochaine !

Pékin Express : le choix secret, le replay de l’épisode 6

Si vous avez loupé ce sixième épisode de Pékin Express, sachez que l’émission sera très vite disponible en replay sur sur 6play. Rendez-vous le jeudi 30 mars pour suivre l’épisode 6 !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note