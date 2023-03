« Qui peut nous battre ? » du 24 mars : nouveau numéro ce soir sur M6, qui sera aux côtés d’Eric Antoine ? (invités)

5 ( 7 )

« Qui peut nous battre ? » du 24 mars – Ce vendredi soir, M6 vous propose un tout nouveau numéro inédit du jeu de culture général présenté par Eric Antoine, « Qui peut nous battre ? ».







A suivre sur M6 dès 21h10, puis en replay gratuit sur 6play.







« Qui peut nous battre ? » du 24 mars, les invités d’Eric Antoine ce soir

5 nouveaux experts M6 rejoignent Éric Antoine et unissent leurs forces pour tenter de battre 100 candidats et faire gagner un téléspectateur. Pour mettre toutes les chances de son côté, Éric Antoine s’est constitué une nouvelle équipe redoutable avec Stéphane Plaza expert en immobilier, Hélène Ségara en musique, Yoann Riou en sport, Paul El Kharrat en histoire, Élodie Gossuin pour les médias et lui-même dans la catégorie divertissement. Connaissent-ils si bien leur domaine de prédilection ? Réussiront-ils à défendre leur équipe ? Découvrez vos animateurs préférés comme vous ne les avez jamais vus… Plus que jamais, c’est pour vous qu’ils vont se battre !

6 THÉMATIQUES, 6 MANCHES, 6 QUESTIONS : 1 SEUL GAGNANT !

6 manches :

Dans lesquelles 100 candidats jouent face aux animateurs. À l’issue de chaque manche le meilleur des 100 candidats jouera en face-face avec l’expert M6 sur la thématique de prédilection de ce dernier.



1 finale :

Le meilleur candidat sur l’ensemble des manches affrontera cette fois tous les experts de M6

lors d’une grande finale pour remporter jusqu’à 30 000 euros.

Mais attention, l’équipe de M6 joue pour un téléspectateur et fera tout pour lui faire remporter la cagnotte !

Extrait vidéo

Alors qui l’emportera, l’équipe M6 ou l’un des 100 candidats ? Découvrez vos animateurs préférés comme vous ne les avez jamais vus… Plus que jamais, c’est pour vous qu’ils vont se battre !

