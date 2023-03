Plus belle la vie bientôt de retour ? Un acteur a une condition !

3.9 ( 14 )

Plus belle la vie infos PBLV – La série quotidienne « Plus belle la vie » va-t-elle renaître de ses cendres cette année ? Près de quatre mois après le clap de fin, le collectif de comédiens et techniciens porté par Florence Demay est toujours entrain d’essayer de relancer la série marseillaise.







Mais c’est compliqué et la production, Newen, a déjà rejeté un projet présenté au mois de janvier. Et avec la destruction des décors de la place du Mistral, le pari est osé !







Laurent Kerusore, qui incarnait le personnage de Thomas Marci depuis 2005 dans PBLV, s’est exprimé récemment dans une émission télé belge et il a une condition fondamentale.

« Si le Mistral est là, je serai là ! Je sais que le décor a été démantelé et Plus belle la vie sans la place du Mistral, on est d’accord que cela ne peut pas être Plus belle la vie. C’est essentiel que le Mistral soit là, ce sera une de mes conditions pour revenir. (…) J’ai répondu que je serai présent mais j’attends de voir. » a-t-il déclaré.



Du côté du collectif, composé de comédiens et techniciens sous la forme d’une SCOP (Société Coopérative), silence radio sur les réseaux sociaux depuis deux semaines. Et rappelons que la série reviendra en mode rediffusions sur Chérie 25 à partir du 13 mars.

