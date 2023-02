Plus belle la vie revient sur Chérie 25 à partir du 13 mars, tous les détails

4.1 ( 17 )

La série marseillaise « Plus belle la vie » va faire son grand retour à l’antenne le mois prochain ! Comme annoncé précédemment, c’est en rediffusions sur Chérie 25 que PBLV va revenir et on a maintenant les détails.







Publicité





La série reviendra quotidiennement à partir du lundi 13 mars 2023, à 12h45 chaque jour du lundi au vendredi.







Publicité





Mais attention, les rediffusions de « Plus belle la vie » ne débuteront pas avec tout premier épisode de la série ! C’est à partir de la saison 9 que Chérie 25 a choisi de rediffuser le feuilleton marseillais.

Rendez-vous le 13 mars à 12h45 sur Chérie 25 !



Publicité





Plus belle la vie, le retour des inédits toujours en projet

Rappelons que le collectif PBLV 2.0 essaie toujours de relancer la production de la série avec des épisodes inédits. Xavier Niel a lui aussi annoncé cette semaine son intention de faire renaître « Plus belle la vie » sur sa nouvelle chaîne, SIX (voir notre article). Mais pour l’instant rien n’est fait !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.1 / 5. Nombre de notes : 17 Aucune note