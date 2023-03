Qualifications Euro 2024 : suivre France / Pays-Bas en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

5 ( 8 )

Qualifications Euro 2024, France / Pays-Bas en direct, live et streaming ce vendredi 24 mars 2023 – Début des qualifications pour l’UEFA Euro 2024 ce vendredi soir pour nos Bleus. L’Équipe de France affronte les Pays-Bas ce soir au Stade de France.

A suivre ce soir à partir de 20h35 sur TF1, coup d’envoi à 20h45.







Après une Finale qui restera dans les mémoires du Football face à l’Argentine lors de la dernière Coupe du Monde, les supporters de l’Equipe de France pourront enfin renouer avec les Bleus pour leur premier match en 2023.

Les deux équipes qui ont respectivement échoué sur penalty face à l’Albiceleste lors de la dernière Coupe du Monde souhaitent l’emporter et visent, une qualification pour le prochain Euro qui se déroulera en Allemagne du 14 juin au 14 juillet 2024.

Kylian Mbappé, nouveau capitaine des Bleus, et ses coéquipiers français affrontent d’entrée les Hollandais, l’adversaire le plus difficile de leur groupe B, composé également de la République d’Irlande, de la Grèce et de Gibraltar.

Lors de cette soirée, un hommage va être rendu aux joueurs qui ont décidé de prendre leur retraite internationale, comme le recordman de sélections, Hugo Lloris. La rencontre qui se déroule à guichets fermés au Stade de France, est commentée par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu, avec Saber Desfarges.

France / Pays-Bas – Composition des équipes

🔵 France (composition probable) : Maignan – Koundé, Konaté, Upamecano, Hernandez – Tchouaméni, Rabiot – Coman, Griezmann, Mbappé – Kolo Muani

🔵 Pays-Bas (composition probable) : Cillessen – Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Ake – Wijnaldum, De Roon, Berghuis – Depay, Weghorst, Gakpo

France / Pays-Bas en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur TF1 dès 20h35. Coup d’envoi de la rencontre à 20h45.



Pour suivre le score en live et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de l’UEFA et directement sur notre site.

France : 0

Pays-Bas : 0



France / Pays-Bas, premier match de qualification pour l’UEFA Euro 2024, à suivre ce vendredi 24 mars 2023.

