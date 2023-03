5 ( 4 )

C à vous du 24 mars 2023, invités et sommaire – Ce vendredi soir et bien finir la semaine sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







C à vous du 24 mars 2023 : le sommaire

🔵 📌 Les violences montent d’un cran en marge des manifestations contre la réforme des retraites : Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, est l’invité de C à vous

🔵 📌 Après de fortes mobilisations hier, l’exécutif veut “continuer à avancer” avec la réforme. On en parle avec Alain Duhamel, éditorialiste politique BFMTV

🔵 📌 Dans le 5 sur 5 de C à Vous : Tâches ménagères, contraception, consentement… Pour les 30 ans de “Zone Interdite”, une enquête consacrée aux relations entre hommes et femmes présentée par Ophélie Meunier et diffusée dimanche 26 mars à 21H10 sur M6

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Julia Vignali pour l’émission “Les 50 ans du disco, les stars chantent pour le Sidaction”, diffusée samedi 25 mars à 21H10 sur France 2 et pour son livre “Adieu bordel !”, paru aux Editions Flammarion

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Rebecca Beaufour, cheffe propriétaire du restaurant “Dante” à Paris

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Jeanne Herry, Elodie Bouchez, Birane Ba et Dali Benssalah pour le film “Je verrai toujours vos visages” en salle le 29 mars

