Mort de Marion Game : hommage ce soir sur M6 avec une spéciale de « Scènes de ménages »

Alors que l’on a appris ce matin la mort de Marion Game, M6 va rendre hommage à l’actrice de « Scènes de Ménages » ce vendredi soir avec une spéciale de la série quotidienne entièrement consacré à Raymond et Huguette.







« M6 rendra hommage a Marion Game ce soir à 20h30 dans la quotidienne de SCÈNES DE MÉNAGES en diffusant des sketches iconiques de Huguette et Raymond » a annoncé la chaîne ce vendredi.







La chaîne avait communiqué un peu plus tôt sur le décès de l’actrice phare de la série lancée sur M6 en 2009. : « C’est avec une immense émotion et beaucoup de tristesse que nous apprenons la disparition de Marion Game, qui interprétait le rôle d’Huguette dans SCENES DE MENAGES. M6 salue la mémoire d’une grande comédienne et partage le chagrin et la peine de ses proches. »

Rappelons que Marion Game est décédée jeudi à l’âge de 84, entourée de sa famille et ses proches à son domicile en région parisienne.



VIDÉO hommage à Marion Game dans « Scènes de ménages »

M6 rendra hommage à Marion Game ce soir à 20:30 dans la quotidienne de Scènes de Ménages en diffusant des sketches iconiques de Huguette et Raymond. pic.twitter.com/wx5K6hepDB — M6 (@M6) March 24, 2023

