Quotidien du 15 mars 2023 : les invités de Yann Barthès ce soir

Quotidien du 15 mars 2023, les invités – Ce mercredi soir et comme tous les jours sur TMC, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout.







Rendez-vous dès 19h20 sur TMC ou sur myTF1 pour le replay.







Quotidien du 15 mars 2023 : les invités

➤ Aurore Malet-Karas, sexologue et docteure en neurosciences

➤ Pascal Perrineau, politologue, spécialiste de la sociologie électorale

➤ Cécilia Commo, psychanalyste

➤ Alexandre Kominek, humoriste

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce mercredi 15 mars 2023 à 19h20 sur TMC.



