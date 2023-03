C à vous du 15 mars 2023 avec Jennifer Aniston et Adam Sandler ! (invités et sommaire)

4.6 ( 11 )

C à vous du 15 mars 2023, invités et sommaire – Ce mercredi et comme tous les soirs sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







C à vous du 15 mars 2023 : le sommaire

🔵 📌 Réforme des retraites : nouvelle journée de mobilisation, commission mixte paritaire… Fabien Roussel, secrétaire général du Parti Communiste Français, qui publie “Les jours heureux sont devant nous” aux éditions Le cherche midi

🔵 📌 Incident en Mer Noire : un drone américain percuté par un avion russe. On en parle avec Michel Goya, colonel, et historien militaire.

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Aymeric Lompret pour son spectacle “Yolo”, à partir du 16 mai jusqu’au 28 juin à l’Européen à Paris

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Mathieu Guibert – Chef Relais Chateaux Anne de Bretagne

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Jennifer Aniston et Adam Sandler pour le film “Murder Mystery 2”, diffusé sur Netflix à partir du 31 mars

