« Recherche appartement ou maison, que sont-ils devenus ? » : ce soir sur M6 (17 mars)

« Recherche appartement ou maison, que sont-ils devenus ? » c’est ce soir, vendredi 17 mars 2023, sur M6. Stéphane Plaza et son équipe retournent voir ce que sont devenus ceux qu’ils ont aidés à trouver la maison ou l’appartement de leurs rêves.







A suivre dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en direct et en replay sur sur 6play.







Dans cette émission « Que sont-ils devenus ? », les experts immobiliers de « Recherche appartement ou maison » reviennent vous voir après vous avoir aidé à trouver l’appartement ou la maison de vos rêves. Retrouvez des familles qui ont changé de vie grâce à l’émission : les travaux pharaoniques qu’ils ont entrepris ont-ils abouti ? Sont-ils plus heureux dans leur nouveau chez eux ? Leur vie a-t-elle été bouleversée ? Stéphane Plaza et son équipe d’experts sont retournés les voir pour tout savoir !

« Recherche appartement ou maison, que sont-ils devenus ? » : le programme de votre soirée du vendredi 17 mars 2023

À Paris, Isabelle cherchait un appartement pour poser ses valises près de sa fille. Stéphane Plaza et Antoine Blandin avaient trouvé un bien idéalement situé. Comment Isabelle se sent-elle aujourd’hui dans sa nouvelle vie ?

À Lyon, Sandra Viricel avait trouvé à Elsa, Jean-Philippe et leurs enfants un grand appartement pas totalement terminé à la campagne, aux portes de la ville. La famille est-elle bien installée aujourd’hui ?

Céline et Gauthier rêvaient d’acheter leur première maison mais voulaient rester dans leur ville de cœur : Rueil-Malmaison. Stéphane Plaza avait fini par trouver une maison mais avec beaucoup, beaucoup de travaux… S’en sont-ils sortis avec ce chantier pharaonique ?

Dans la région de Nancy, Émilie et Olivier voulaient une maison avec une histoire et avaient totalement craqué au tout début d’une visite organisée par Romain Cartier. Quatre ans plus tard, la magie opère-t-elle toujours ?

Carole et David ont voulu quitter le Sud pour aller s’isoler en Vendée ! Ils cherchaient une maison loin de tout, en pleine campagne, et Antoine Blandin avait trouvé leur bonheur ! Ont-ils transformé cette maison à leur image ?

En Bretagne, Agnès Bardoux avait aidé Marie et Johann à trouver une grande maison pour recevoir leur famille et amis. Mais cette maison était quasiment à l’abandon et il fallait vraiment savoir se projeter… Agnès va-t-elle être bluffée par toutes les transformations faites par le jeune couple ?



Recherche appartement ou maison, extrait vidéo

En attendant ce soir, découvrez un extrait vidéo de ce qui vous attend.

Ce soir Stéphane Plaza et son équipe vont découvrir la nouvelle vie de leurs clients !

