« Ce soir c’est Palmashow » : les invités ce soir sur TF1 (17 mars)

5 ( 10 )

« Ce soir c’est Palmashow » au programme tv de ce vendredi 17 mars 2023 – C’est une soirée de rire qui vous attend ce soir sur TF1 avec un nouveau numéro inédit du « Palmashow ». Quels sont les invités ce soir ? On vous dit tout !







Publicité





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne puis en replay et en streaming sur MYTF1.







Publicité





« Ce soir c’est Palmashow » : les invités

Pour cette soirée exceptionnelle, David Marsais et Grégoire Ludig ont écrit et réalisé un prime inédit avec des sketches, des parodies, des clips et des fausses pubs. Pour l’évènement, le duo du Palmashow s’est entouré d’invités prestigieux tels que : Valérie Lemercier, Blanche Gardin, Benoît Poelvoorde, Éric Judor, Alain Chabat, Florence Foresti, mais aussi Florence Loiret Caille, Laura Felpin, Jean-Pascal Zadi, Benjamin Tranié… et bien d’autres !

Vidéo

Et pour voir un aperçu de ce qui vous attend ce soir, voici la bande-annonce.



Publicité





Inédit, "Ce Soir, C'est Palmashow" avec David Marsais et Grégoire Ludig 📺 VENDREDI À 21H10 SUR #TF1. pic.twitter.com/jKHOQi8Qpv — TF1_programmes_evenements (@TF1PROEvenement) March 14, 2023

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note