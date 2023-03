5 ( 8 )

Sept à huit du 19 mars 2023, sommaire et reportages – Demain et comme tous les dimanches soirs, Harry Roselmack vous donne rendez-vous dès 17h15 sur TF1 pour un nouveau numéro inédit du magazine d’information « 7 à 8 ».







On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission.







Sept à huit du 19 mars 2023 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Révélation dans l’affaire Jubillar : cet ancien détenu affirme que Cédric lui aurait avoué en prison le meurtre de sa femme, Delphine. En exclusivité, il témoigne.



Dans « 7 à 8 »

🔵 Une immigration incontrôlée, d’immenses bidonvilles, des bandes armées qui vont régner la terreur. K.O à Mayotte, département français à la dérive dans l’Océan Indien.

🔵 Et la franchise et la dignité de Dominique Tapis dans le portrait d’Audrey Crespo-Mara. Pour la première fois, elle raconte Bernard Tapie dans l’intimité, mais aussi l’agression dont ils ont été victimes, peu de temps avant sa mort, et le dénuement dans lequel elle se retrouve aujourd’hui. Dominique Tapie est toujours restée dans l’ombre. Elle n’a pourtant rien d’une femme effacée. Elle a résisté à son mari toute sa vie, seule façon d’exister à ses côtés. Un an et demi après la disparition de son mari, Dominique Tapie, qui publie « Bernard, la fureur de vivre » (L’Observatoire), a accordé un entretien exclusif à Audrey Crespo-Mara et Cyril Thépenier.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » en ce dimanche 19 mars 2023.

Pour les découvrir rendez-vous demain soir à partir de 17h20 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application myTF1.

