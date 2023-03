The Voice du 18 mars : quels talents se sont qualifiés ? (résumé + replay des 4èmes auditions à l’aveugle)

5 ( 8 )

The Voice du 18 mars 2023, résumé et replay – C’est parti pour la quatrième soirée d’auditions à l’aveugle de la saison 2023 de « The Voice, la plus belle voix ». Zazie, Bigflo & Oli, Amel Bent et Vianney continuent la formation de leurs équipes, qui sont remplies pour moitié désormais !







Arselane, 26 ans, ouvre le bal avec une reprise de « No time to die » de Billie Eilish. Bigflo & Oli, et Amel Bent, se retournent rapidement. Vianney les suit au tout dernier moment ! Amel affirme qu’il s’agit de l’une des plus belles voix de la saison et le compare à Slimane. Arselane choisit de rejoindre l’équipe d’Amel Bent.

Dame, 33 ans, reprend « Pour que tu m’aimes encore » de Céline Dion. Les quatre coachs se retournent en même temps ! Ils sont debout et le public lui réserve une ovation. C’est difficile mais il choisit Vianney.







On écoute le prochain talent à l’aveugle. Fanchon, 16 ans, chante « Control » de Zoe Wees. Bigflo & Oli sont les premiers à se retourner, suivis par Vianney et Amel Bent. Zazie les rejoint sur la fin ! Amel reconnait Fanchon, qui avait participé à la saison 6 de « The Voice Kids ». Bigflo & Oli bloquent Amel, Vianney veut bloquer Zazie en même temps mais ça ne fonctionne pas, c’est un block par prestation. Fanchon choisit Biglo & Oli.



Esmé, 21 ans, est atteinte du syndrome Gilles de la Tourette. Elle reprend « Ne me jugez pas » de Camille Lellouche. Zazie est la seule à se retourner, elle rejoint donc son équipe.

On continue avec Rayan, 25 ans, qui chante « Grace Kelly » de Mika. Aucun coach ne se retourne !

Xavier Polycarpe, 41 ans, reprend « So lonely » de The Police. Bigflo & Oli, Vianney et Zazie se retournent en même temps. Amel finit par les rejoindre, il a donc les quatre coachs ! Xavier choisit Bigflo & Oli.

Silda, 23 ans, chante « Parce que c’est toi » d’Axelle Red. C’est dans les dernières secondes que Zazie, Amel et Vianney se retournent ! Elle choisit Vianney.

Jérémy, 35 ans, reprend « Pour ne plus avoir peur » de Lilian Renaud. Personne ne se retourne.

La soirée continue avec Prichia, 26 ans, qui reprend « Tôt le matin » de Gael Faye. Zazie se retourne. Bigflo & Oli suivent, et Vianney et Amel dans les dernières secondes ! Carton plein donc ! Prichia étonne tout le monde en rejoignant Zazie.

Julie, 23 ans, chante « Je ne pense qu’à ça » de Juliette Armanet. Zazie se retourne dans les derniers instants de la chanson ! Julie rejoint donc son équipe.

Arnaud, 22 ans, est ami avec Julie. Personne ne se retourne sur sa reprise de « Bravo, tu as gagné » de Mireille Mathieu.

Nori est accompagnée de son groupe et reprend du metal. Mais aucun coach ne se retourne. Bigflo est en désaccord avec Oli, il ne comprend pas pourquoi il n’a pas voulu se retourner.

Malicia, 21 ans, chante « Des milliers de je t’aime » de Slimane. Amel se retourne, Malicia rejoint son équipe et elle est très émue.

The Voice du 18 mars 2023, le replay

Cette quatrième soirée de la saison 2023 de The Voice est maintenant terminée. Si vous avez manqué ce 4ème prime, sachez qu’il sera très vite disponible en replay streaming gratuit sur MYTF1 en cliquant ici et ce pendant 7 jours. Rendez-vous le samedi 25 mars 2023 pour le prime 5 !

