Top Chef du 29 mars 2023 : l’épisode 5 ce soir sur M6, qui sera éliminé ?

Top Chef du 29 mars 2023 – Après l'élimination de Jacques la semaine dernière, Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous ce soir sur M6 pour suivre l'épisode 5 de la saison 14 de « Top Chef ». Et ce soir, les candidats de Top Chef vont devoir affronter des Meilleurs Ouvriers de France !







Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en replay et streaming vidéo sur 6Play







Top Chef du 29 mars 2023, le programme de l’épisode 5

Nouvelle thématique pour nos candidats : la technique et la rigueur n’auront jamais autant été aussi importantes ! Les candidats vont se jeter dans l’arène pour un défi incroyable : affronter des adversaires de taille, les Meilleurs Ouvriers de France, véritable institution de la cuisine française, ambassadeurs de la technique et de la rigueur. Leur col bleu blanc rouge est le graal pour bon nombre de chefs, et pour permettre aux candidats de se surpasser, ils ont accepté de les affronter sur des défis techniques !

Épreuve qualificative

Lors d’une première épreuve inédite dans Top Chef, les candidats vont affronter des Meilleurs Ouvriers de France sur des défis techniques périlleux : réaliser l’une des sauces de base de la cuisine française, la sauce hollandaise, cuire une volaille avec une panure à l’anglaise, réaliser à la perfection une omelette garnie, et enfin se lancer dans la technique des crêpes soufflées ! Les candidats qui parviennent à battre les MOF permettront à leur brigade de se qualifier pour la semaine suivante ! Alors certains vont-ils être à la hauteur et réussir cet exploit ?



Épreuve éliminatoire

Les candidats qui n’auront pas réussi à se qualifier lors de la première épreuve, devront continuer à cuisiner sous l’œil intransigeant des Meilleurs Ouvriers de France : ils devront réaliser une recette de leur choix en intégrant une technique bien particulière : la cuisson en croûte de feuilletage. Et comme cette semaine n’a rien d’habituelle, l’élimination aura, elle aussi, un goût de nouveauté ! Pour la première fois dans l’histoire de Top Chef, ce ne sont pas les chefs de brigade qui élimineront un candidat mais un jury composé de quatre Meilleur Ouvrier de France !

Top Chef du 29 mars 2023, extrait vidéo

Jérémie prend tout son temps avant de commencer sa sauce hollandaise face à un MOF et met les nerfs de son équipe à rude épreuve !

Rappel de la présentation de la saison 14

Parce que la grande cuisine se renouvelle tous les jours, Top Chef en fait de même dans cette 14e saison, pour encore plus de saveurs. Aujourd’hui, la gastronomie se démocratise et les grands chefs souhaitent la rendre accessible au plus grand nombre.

Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Glenn Viel et Paul Pairet vont ainsi challenger les candidats dans des univers très différents. Cuisine très marquée, personnalité atypique, les 16 candidats de cette nouvelle saison vont vous surprendre !

LES NOUVEAUTÉS DE LA SAISON

– Une cuisine gastronomique accessible et moderne

– Des épisodes plus courts : l’épreuve de la dernière chance disparait !

– Un nouveau défi pour Hélène Darroze

– De nouvelles épreuves inédites et revisitées

– 16 candidats talentueux à forte personnalité

CHAQUE SEMAINE, UN THÈME CULINAIRE DIFFÉRENT

Les candidats vont devoir se surpasser pour répondre aux challenges des chefs. Toutes les semaines, vous découvrirez une épreuve différente :

– Révolutionner la cuisine de rue dans le plus grand food market d’Europe

– Défier la technique des Meilleurs Ouvriers de France

– Cuisiner des produits ordinaires et les rendre extraordinaires

– Entrer dans la peau d’un chef de palace pendant 24 heures

– Réaliser des illusions culinaires

– Faire un menu gastronomique le plus économique

« Top Chef », c'est ce soir sur M6.

