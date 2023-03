Ici tout commence du 29 mars : Louis va-t-il révéler le secret d’Enzo ? (résumé + vidéo épisode 631)

5 ( 4 )

Ici tout commence du 29 mars, résumé et vidéo extrait épisode 631 – Louis va-t-il finir par dévoiler le secret d’Enzo dans votre série « Ici tout commence » ? Ce soir, Charlène et Louis se remettent ensemble et Charlène décide de ne rien dire à son père au sujet de Louis…







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 29 mars 2023 – résumé de l’épisode 631

Un amour conflictuel renaît à l’Institut. Louis fait du chantage à Rose et Clotilde, il est prêt à dévoiler le secret d’Enzo. Charlène a choisi son camp, elle se remet en couple avec Louis mais en gardant le secret jusqu’au vote !

C’est le premier jour de la brigade 100% féminine ! Mais la brigade de filles reçoit une mauvaise nouvelle. Solal et Axel tentent une journée « digital detox ».



Ici tout commence du 29 mars 2023 – vidéo premières minutes

