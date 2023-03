Un si grand soleil du 24 mars : James arrêté, les adieux à Mélissa (résumé et vidéo épisode 1111 en avance)

5 ( 8 )

Un si grand soleil du 24 mars, spoiler résumé de l’épisode 1111 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre épisode inédit du feuilleton « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 24 mars 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Tom est avec Jonas, il semble stressé. Jonas lui explique son plan pour cambrioler une pharmacie… II a besoin de lui à 18h30, Tom hésite mais lui dit ok. Il part à la ferme.







Florent et Claire sont inquiets pour Enzo. Il leur confirme qu’il n’arrête pas de penser à Ambre, la fille qui a piégé Mélissa. Florent lui explique qu’elle aussi est une victime. Enzo culpabilise de ne pas avoir accompagné Mélissa. Claire et Florent lui expliquent qu’il n’aurait pas pu éviter ce drame. Florent reçoit un appel de la police, qui veut interroger Enzo.



Tom arrive en retard, Ludo lui explique qu’à cause de lui il s’est retrouvé seul avec un groupe. Il lui crie dessus et lui dit qu’il doit respecter les règles. Tom a Jonas au téléphone et lui confirme qu’il ne le laissera pas braquer la pharmacie seul. Rémi entend la conversation.

Au commissariat, Enzo parle à Manu, il craint qu’Ambre soit complice de James. Mais Manu et Alex lui expliquent qu’elle est une victime elle aussi. Enzo reproche à la police de ne rien avoir fait. Manu explique que l’enquête est relancée et que James est recherché.

A la ferme, Noémie vient parler à Tom. Elle aimerait que ça s’apaise avec Ludo et lui demande de leur parler s’il a un problème. Rémi vient les chercher pour un cheval qui ne va pas bien. Christophe l’examine et dit qu’il faut le garder sous surveillance en attendant les résultats.

James rentre dans sa planque, Aya et Thierry l’arrêtent !

Ludo a un concert avec Margot, Noémie a un repas avec la mère d’Akim, personne ne peut surveiller le cheval. Ils en parlent sous les yeux de Tom…

Manu interroge James avec Aya. Il lui dit que son adn était sur la scène du crime. James dit qu’il voulait juste lui faire peur. Manu lui dit que Tresson n’a pas hésité à le dénoncer et le charger. James dit que Tresson était au courant de tout et qu’il visionnait tous les rushs. Cécile parle à Christophe au téléphone, elle craint que le commanditaire ne tombe pas. Elle ne supporte pas l’idée qu’il puisse s’en sortir.

Tom est avec le cheval, il appelle Jonas pour lui dire qu’il ne viendra pas. A la coloc, Noémie se félicite d’avoir eu cette idée pour que Tom reste… Et pendant ce temps là, Tom mange un sandwich et se prend en selfie avec le cheval. A la pharmacie, Jonas se fait arrêter par la police !

Enzo et Inès sont réunis pour dire au revoir à Mélissa. Ils pleurent devant sa photo, Inès prononce un petit discours.

