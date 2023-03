4.8 ( 12 )

C à vous du 6 mars 2023, invités et sommaire – Ce lundi soir et pour bien débuter la semaine sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







C à vous du 6 mars 2023 : le sommaire

🔵 📌 Réforme des retraites, inflation, Journée internationale des droits des femmes… La Première ministre Elisabeth Borne est l’invitée évènement de C à vous

🔵 🎵 Dans le Live de C à vous : Les Petites Mains Symphoniques présentent leur spectacle “Requiem de Mozart” avec un live sur la scène de C à vous

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Mickaël Meunier – Chef du restaurant de “La Villa Duflot” à Perpignan

🔵 🎬 Dans la suite de C à vous : Gérard & Arthur Jugnot pour la pièce de théâtre “Le jour du Kiwi”, au théâtre Edouard VII à Paris jusqu’au 15 avril

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 6 mars 2023 à 19h sur France 5.

