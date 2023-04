« 13h15 le dimanche » du 30 avril : au sommaire aujourd’hui

« 13h15 le dimanche » du 30 avril 2023 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce dimanche.







Rendez-vous dès 20h30 sur France 3 ou sur france.tv pour le replay.







« 13h15 le dimanche » du 30 avril 2023 : le programme

« 13h15 le dimanche » revient sur la relation qui lie la monarchie britannique à la France, du couronnement de la jeune Elizabeth II jusqu’au sacre de Charles III le 6 mai prochain. La reine Elizabeth II ne cachait pas son attachement à la France et le plaisir qu’elle avait à s’y rendre. Ce lien entre les deux pays perdure avec Charles lII, nouveau roi d’Angleterre qui avait choisi la France pour sa première visite officielle à l’étranger. L’événement a finalement été annulé car la tempête sociale due à la réforme des retraites faisait craindre un rendez-vous sous tension.

🔵 Charles III, nouveau roi d’Angleterre

Dans cette première partie, « 13h15 le dimanche » propose le portrait de Charles III, un homme aujourd’hui roi dont le sacre aura lieu dans moins d’une semaine, le 6 mai 2023.

Comment le monarque s’apprête-t-il à vivre ce jour historique ? Souvent éclipsé par sa mère, une ex-épouse iconique et des enfants turbulents, le connaît-on vraiment ?



🔵 Elizabeth II, fascinée par la France

Comment Elizabeth II a-t-elle tissé ce lien avec son voisin outre-Manche ? Comment cette France, qui a aboli sa monarchie, a-t-elle malgré tout séduit cette reine dès son plus jeune âge ?

Elizabeth II a régné plus de soixante-dix ans et rencontré dix présidents de la République française, des relations protocolaires et plus parfois avec certains d’entre eux. Elle n’était que princesse quand, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, en 1947, elle a effectué son premier séjour à Paris. Elle attendait alors son premier enfant. Il s’appellera Charles.

Retrouvez aussi « 13h15 le dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV. « 13h15 », c’est un autre regard sur l’actualité. Des images, des émotions, une écriture sensible aux aventures humaines. Des histoires françaises, le feuilleton de la politique, les coulisses de la vie de tous les jours, les sagas familiales, les confidences des grands témoins.