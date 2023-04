Ici tout commence spoilers : les résumés jusqu’au 19 mai 2023

Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 15 au 19 mai 2023 – Que va-t-il se passer dans les prochaines semaines dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence » ? Si vous êtes curieux de découvrir ce qui vous attend, c’est le moment ! En effet, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine du lundi 15 au vendredi 19 mai 2023.







Et on peut déjà vous dire que ça va chauffer entre Théo et Lisandro. Au Double A, la guerre est déclarée entre le chef et le professeur de salle !







Mais Anaïs et Lisandro vont finalement décider de se séparer. La fin d’une belle histoire ! Et le début d’une autre pour Anaïs et Théo ?

Entre Samia et Ethan, il y a de l’eau dans le gaz… Et de leur côté, Solal et Rose se rapprochent dangereusement… jusqu’au dérapage ? Les amis de Solal tente de le raisonner.

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 15 au 19 mai 2023

Lundi 15 mai (épisode 664) : En plein service, Deva avoue tout… De son côté, Ethan remet son couple en question. Marta découvre le passé de Joachim.

Mardi 16 mai (épisode 665) : Au Double A, Anaïs sauve le service, mais inquiète Théo. Encouragée par Clotilde, Marta se reprend en main. Malgré ses efforts, Samia peine à être la petite amie parfaite.

Mercredi 17 mai (épisode 666) : Au Double A, la guerre est déclarée entre Théo et Lisandro. En plein travail, Rose et Solal sont un peu trop complices. Lenglart sème le trouble entre Kelly et Lionel.

Jeudi 18 mai (épisode 667) : Pour Lisandro et Théo, c’est l’heure du quiz ! Face à la proposition de Clotilde, Hortense doit faire un choix. Inquiet pour Kelly, Lionel cherche du soutien auprès de Thomas.

Vendredi 19 mai (épisode 668) : Anaïs et Lisandro mettent un point final à leur histoire. Pour qu’Hortense devienne professeure, il ne reste qu’à convaincre Teyssier. Ethan et Axel raisonnent Solal : il fait n’importe quoi avec Rose !



