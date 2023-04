5 ( 6 )

« 20h30 le samedi » du 8 avril 2023 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse – C’est un nouveau numéro inédit de « 20h30 le samedi » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. On propose maintenant de sommaire du jour.







« 20h30 le samedi » du 8 avril 2023 : les reportages

Voici la liste des sujets de ce soir.

🔵 Jour où : Le rêve secret de Nina Simone

Sa voix nous a fait vibrer, frissonner, sourire, et parfois pleurer. Elle est l’une des plus grandes chanteuses de jazz de l’Histoire. Nina Simone nous a quittés il y a bientôt vingt ans, laissant derrière elle un répertoire de chansons inoubliables, un souffle et une colère, celle de la lutte pour les droits civiques, à savoir l’égalité du droit de vote et l’éducation pour tous, devenu son combat le plus précieux. Mais saviez-vous que chanter n’était pas vraiment son choix ? En effet, Nina Simone caressait un autre rêve : devenir pianiste de musique classique. Mais aux Etats-Unis dans les années 1950, quand on est une jeune fille noire, ce n’est pas si simple…



🔵 Actu : Tous fous du « Boléro »

Toutes les quinze minutes, quelque part sur la planète, retentissent les premières notes du Boléro de Maurice Ravel. Un destin incroyable que celui de ce morceau de musique classique au thème hypnotique, martelé comme un tambour, et devenu le plus joué au monde. Pourtant, Ravel lui-même n’aimait pas beaucoup cette œuvre, qu’il trouvait « vide de musique ». Aujourd’hui encore, les créations et le cerveau de Ravel fascinent les scientifiques du monde entier. A tel point que certains ont formulé cette hypothèse : et si le Boléro était l’œuvre d’un cerveau malade ?

🔵 Bonus : Claude Lelouch et Francis Lai

La musique a toujours joué un rôle essentiel pour le cinéaste. Et lorsque Claude Lelouch rencontre le compositeur Francis Lai, c’est une histoire d’amour artistique qui commence.

