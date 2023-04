Rugby Champions Cup : suivre Toulouse / Sharks en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

5 ( 7 )

Rugby Champions Cup – Toulouse / Sharks en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas rater ce samedi 8 avril 2023 sur France 2 et beIN Sports ! La Coupe d’Europe de Rugby se poursuit ce week-end avec les quarts de finale de la Champions Cup, le Stade Toulousain reçoit les Cell C Sharks.







Un match de rugby à suivre en direct sur France 2 et beIN Sports dès 15h50. Coup d’envoi à 16h.







Opposé aux Cell C Sharks, samedi en quart de finale de la Champions Cup, le Stade Toulousain s’attend à vivre une rencontre particulièrement disputée sur sa pelouse d’Ernest-Wallon.

Toulouse / Sharks compositions des équipes

Le XV de départ du Stade Toulousain : 1. Baille 2. Mauvaka 3. Aldegheri 4. Arnold 5. Meafou 6. Willis 7. Flament 8. Cros 9. Dupont 10. Ntamack 11. Lebel 12. Ahki 13. Barassi 14. Mallia 15. Ramos

Remplaçants : 16. Marchand 17. Neti 18. Ainu’u 19. Roumat 20. Brennan 21. Placines 22. Retière 23. Delibes



Le XV de départ des Cell C Sharks : 1. Nche 2. MBonambi 3. Du Toit 4. Andrews 5. Grobler 6. Kolisi 7. Tshituka 8. Notshe 9. Williams 10. Bosch 11. Mapimpi 12. Janse Van Rensburg 13. Am 14. Kok 15. Chamberlain

Remplaçants: 16. Van Vuuren 17. MChunu 18. Sadie 19. Labuschagne 20. Buthelezi 21. Wright 22. Tapuai 23. Abrahams

Toulouse / Sharks en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 2 dès 15h50.

Et si vous n’êtes pas devant la télé, pour suivre le score en live, rendez-vous sur le site officiel de la Champions Cup.

Toulouse / Sharks, un match évènement de la Champions Cup à suivre cet après-midi dès 15h50 sur France 2.

