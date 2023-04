50mn Inside du 22 avril : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

5 ( 4 )

50mn Inside du 22 avril 2023, sommaire et reportages – Ce samedi et comme tous les week-ends, Nikos Aliagas vous donne rendez-vous sur TF1 pour un nouveau numéro inédit de votre magazine 50mn Inside. On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.







A suivre dès 17h50 sur TF1







50mn Inside du 22 avril 2023, au sommaire dans 50 mn Inside l’actu :

👑 À la Une : Le couronnement du Roi Charles III

Comment l’Angleterre se prépare-t-elle à célébrer l’événement du siècle ? Le compte à rebours est lancé : répétitions quotidiennes, trajet du carrosse, et même préparation physique pour le futur roi ! Mais en coulisses l’organisation a pris du retard et on se fait quelques sueurs froides : la peur d’un imprévu est au cœur de toutes les inquiétudes..

🏠 En Intimité : Séverine Ferrer – Qu’est devenue l’ancienne animatrice-télé star des années 2000 ?

Figure emblématique de la télévision des années 2000, Séverine Ferrer nous faisait vivre chaque samedi l’actualité musicale de l’époque avec son émission « Fan 2 ». La jeune femme a ainsi rencontré les plus grandes stars, de Britney Spears à Jennifer Lopez avant de se faire plus discrète. Séverine Ferrer a aujourd’hui 3 enfants et n’a rien perdu de la bonne humeur et du sourire qui la définissaient.



📸 Le portrait : Rencontre avec Eric Antoine !

Du haut de son 2m07, Eric Antoine est LA star de la magie en France. Depuis sa participation à l’émission « La France a un incroyable talent » il y a presque 20 ans, il a imposé son style unique : à mi-chemin entre la magie, l’humour et la poésie. Ce grand enfant de 46 ans se confie dans le portrait de la semaine.

🕊️ La Story : Grégory Lemarchal

Cette semaine notre story est consacrée à un jeune artiste, à la voix exceptionnelle, Gregory Lemarchal. Il aurait fêté ses 40 ans le 13 mai et personne ne l’a oublié… Grégory, c’était un talent immense, et une incroyable force de caractère… il ne laissait rien paraître du combat qu’il menait contre la mucoviscidose, maladie qui a fini par l’emporter en 2007… Nous vous racontons l’histoire de son tout premier succès, celui qui lui a permis de concrétiser son rêve, « Ecris l’histoire ».

50mn Inside du 22 avril 2023, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

📍 Dans le Secret : Immersion dans la vie de palace

Cette semain, nous vous emmenons vivre la vie de palace ! Pas du côté clients, mais du côté de ceux ces jeunes qui y travaillent, ou rêvent d’y travailler ! Concierge, manager, gouvernante… Le secteur de l’hôtellerie de luxe se porte mieux que jamais et continue de susciter de nombreuses vocations. Alors à quoi ressemble le quotidien de ces futurs professionnels du luxe ? Nous les avons suivis à différentes étapes de leurs parcours, qu’ils soient étudiants, stagiaires, ou en début de carrière…

📍 Le document d’Inside : La Guadeloupe

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 17h45 sur TF1.

