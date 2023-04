50mn Inside du 8 avril : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

5 ( 6 )

50mn Inside du 8 avril 2023, sommaire et reportages – Ce samedi et comme tous les week-ends, Nikos Aliagas vous donne rendez-vous sur TF1 pour un nouveau numéro inédit de votre magazine 50mn Inside. On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.







A suivre dès 17h50 sur TF1







50mn Inside du 8 avril 2023, au sommaire dans 50 mn Inside l’actu :

✨ À la Une – Stars sans enfant et heureuses !

🎶 En Coulisses – Le retour des comédies musicales culte des années 2000 dans un spectacle tout en nostalgie !



📸 Le portrait : rencontre avec Alain-Fabien Delon

Cette semaine, rencontre avec Alain-Fabien Delon. Il se confie sans tabou sur sa trajectoire de vie, et ses ambitions retrouvées ! Dans « Jours Sauvages », en salles le 19 avril, il endosse pour la première fois le rôle principal dans un film avec une folle envie d’être reconnu pour ce qu’il fait. Ses rêves, ses rapports avec son père, sa famille Alain-Fabien Delon se confie.

🎵 La Story : retour sur l’histoire de la chanson Toxic de Britney Spears

50mn Inside du 1er avril 2023, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

📍 Au service des stars ! Avocat, garde du corps, ou dogsitter… À quoi ressemble le quotidien de ceux qui travaillent dans l’ombre des célébrités ?

📍 Le document d’Inside : Week end à Rome !

« 50 mn Inside », à suivre aujourd'hui dès 17h45 sur TF1.

