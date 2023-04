66 minutes du 30 avril : sommaire et reportages ce dimanche (vidéos)

66 minutes du 30 avril 2023, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme tous les dimanches, deux nouveaux numéros inédits de « 66 minutes » et « 66 minutes Grand Format » avec Xavier de Moulins vous attendent dès 17h25 sur M6. On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.







A suivre dès 17h25 sur la chaîne







66 minutes du 30 avril 2023, sommaire et extraits vidéos

A 17h25 dans 66 minutes :

🔵 Régimes : prêts à tout pour maigrir

Beaucoup de gens sont prêts à tout pour perdre du poids en prévision des vacances. Et même à prendre des risques pour leur santé.



🔵 Rodéo dans des galeries commerçantes : le nouveau phénomène

Des motos qui frôlent les clients dans des galeries marchandes ou des rues commerçantes…ces images de rodéos urbains se multiplient. Qui se cache derrière ce nouveau phénomène ?

Et retrouvez aussi d’autres reportages dont le sommaire n’a pas été dévoilé par la chaîne. Reportages, portraits, enquêtes, 66 Minutes explore l’actualité de la semaine avec 3 ou 4 reportages sur des faits divers, des phénomènes de société ou des événements de l’actualité internationale.

A 18h45 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Sujet non communiqué par la chaîne

Reportages, portraits, enquêtes, « 66 Minutes : grand format » explore l’actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l’actualité internationale.