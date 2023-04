Rugby Challenge Cup : suivre Toulon / Trévise en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Rugby Challenge Cup – Toulon / Trévise en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas rater ce dimanche 30 avril 2023 sur France 3 et beIN Sports ! La Coupe d’Europe de Rugby se poursuit ce week-end avec les demi-finales de la Challenge Cup. Le RCT reçoit les joueurs du Benetton Rugby au Stade Mayol.







Un match de rugby à suivre en direct sur France 3 dès 13h25, coup d’envoi à 13h30.







Jamais sacré dans l’EPCR Challenge Cup, le RC Toulon tentera de disposer de la formation italienne de Benetton Rugby pour rejoindre la finale disputée à Dublin.

Après quatre finales perdues dans l’EPCR Challenge Cup, le RC Toulon espère enfin décrocher un titre dans la compétition. Pour réaliser leur rêve, les Toulonnais devront déjà se défaire d’une formation de Benetton Rugby, au stade Félix-Mayol, qualifiée pour la première fois de son histoire en demi-finale de l’épreuve.

Toulon / Trévise compositions des équipes

Le XV de départ de Toulon : 1. D. PRISO 2. T. BAUBIGNY 3. B. GIGASHVILI 4. M. TANGUY 5. B. ALAINU’UESE 6. C. DU PREEZ 7. C. OLLIVON 8. S. PARISSE 9. B. SERIN 10. D. BIGGAR 11. G. VILLIÈRE 12. D. PAIA’AUA 13. W. NAYACALEVU 14. J. WAINIQOLO 15. C. KOLBE

Remplaçants : 16. C. TOLOFUA 17. B. DEVAUX 18. K. BROOKES 19. A. WARION 20. F. ISA 21. B. PAILLAUGUE 22. I. WEST 23. J. SINZELLE



Le XV de départ de Trévise : 1. N. TETAZ CHAPARRO 2. S. MAILE 3. S. FERRARI 4. N. CANNONE 5. F. RUZZA 6. S. NEGRI 7. M. LAMARO 8. L. CANNONE 9. D. DUVENAGE 10. T. ALBORNOZ 11. M. WATSON 12. T. MENONCELLO 13. I. BREX 14. R. SMITH 15. M. MINOZZI

Remplaçants : 16. G. NICOTERA 17. T. GALLO 18. F. ALONGI 19. M. LAZZARONI 20. H. STOWERS 21. M. ZULIANI 22. A. GARBISI 23. J. UMAGA

Toulon / Trévise en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 3 ou beIN Sports dès 13h30.

Et si vous n’êtes pas devant la télé, pour suivre le score en live, rendez-vous sur le site officiel de la Challenge Cub.

