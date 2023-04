« 9-1-1 » du 4 avril 2023 : vos épisodes inédits de la saison 6 ce soir sur M6

5 ( 9 )

« 9-1-1 » vos épisodes inédits du 4 avril 2023 – Ce mardi soir à la télé, M6 débute la diffusion de la saison 6 inédite de sa série à succès « 9-1-1 ».







Au programme, deux premiers épisodes inédits à suivre dès 21h10 sur la chaîne, puis en replay streaming gratuit sur 6play.







« 9-1-1 » du 4 avril 2023 : les deux épisodes inédits de ce soir

Saison 6 – épisode 1 : Que la partie commence

Lorsqu’un ballon dirigeable subit une défaillance mécanique et que son moteur prend feu, Athena et les intervenants de la 118 doivent secourir les victimes à l’intérieur et à l’extérieur d’un stade bondé. Bobby et Athena s’apprêtent à partir en lune de miel tandis que Maddie et Chimney suivent une thérapie de couple.

Saison 6 – épisode 2 : Le secret de la vie

La 118 intervient après l’effondrement d’une structure lors d’un congrès sur le bonheur, piégeant les participants sous les décombres. Athena se rend aux côtés de son père, dans le coma après un accident de voiture. Hen travaille d’arrache-pied pour préparer ses examens tout en assurant ses nouvelles responsabilités de capitaine de caserne.



Chaque saison l'impensable arrive, et pourtant ils n'ont encore rien vu !#911M6, nouvelle saison, ce soir à 21:10 🚔 pic.twitter.com/i4tvHY9XYq — M6 (@M6) April 4, 2023

Les équipes du « 9-1-1 » interviennent pour de nouvelles urgences ce soir à partir de 21h10 sur M6 et toujours en replay sur 6PLAY

