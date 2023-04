« Koh-Lanta : le Feu Sacré » du 4 avril : le retour de Rudy, qui sera éliminé ce soir ? (épisode 7)

5 ( 9 )

« Koh-Lanta : le Feu Sacré », épisode 7 du mardi 4 avril 2023 – Après l’abandon médical de Martin et l’élimination de Christine chez les jaunes la semaine dernière, place à l’épisode 7 de « Koh-Lanta : le Feu Sacré ». Et ce soir, les jaunes, malgré eux, doivent accueillir Rudy. Il remplace Martin et tout le monde se méfie de lui !







Rendez-vous dès 21h10 sur TF1







« Koh-Lanta : le Feu Sacré », présentation de l’épisode 7 du 4 avril

Aux Philippines, c’est le grand huit des émotions ! De la méfiance, des efforts surhumains sur la redoutée épreuve des élastiques, de la colère, du plaisir partagé, et de la stratégie de haut vol seront au menu des naufragés…

C’est peu de dire que les nerfs seront mis à rude épreuve, mais le jeu en vaut la chandelle.

Rudy est de retour et intègre l’équipe jaune en remplacement de Martin, qui a du abandonner sur raisons médicales. Tout le monde l’a à l’oeil ! Entre reproches et coup de bluff, Rudy fait son festival.

VIDÉO Koh-Lanta bande-annonce de l’épisode 7



