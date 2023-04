5 ( 9 )

C à vous du 10 avril 2023, invités et sommaire – Ce lundi soir et pour bien commencer la semaine sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







C à vous du 10 avril 2023 : le sommaire

🔵 📌 Hamida Aman, la femme qui tient tête aux talibans, est l’invitée de C à vous

🔵 📌 Twitch, la plateforme qui réconcilie les jeunes avec l’actualité. On en parle avec Samuel Etienne, journaliste, streamer et Jean Massiet, présentateur de l’émission “Backseat” sur Twitch

🔵 📌 Dans le 5 sur 5 : Santé mentale, le combat de Camille Lacourt et Thierry Lhermitte

🔵 🎵 Dans le live : La Zarra, représentante de la France à l’Eurovision 2023

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Sébastien Minvielle, chef exécutif – Kaspia Réceptions

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Baptiste Lecaplain pour son spectacle “Voir les gens” en tournée dans toute la France, dont du 11 au 15 avril à l’Olympia à Paris; et Patrick Violas, fondateur du zoo-refuge “La Tanière” à Nogent-le-Phaye (Eure-et-Loir)

