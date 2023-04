C à vous du 20 avril 2023 : Zabou Breitman ce soir sur France 5 (invités et sommaire)

5 ( 6 )

C à vous du 20 avril 2023 : le sommaire

🔵 📌 es démocraties face au jihadisme en Europe. Hugo Micheron, docteur en sciences politiques, chercheur spécialiste du jihadisme, auteur du livre “La colère et l’oubli. Les démocraties face au jihadisme européen” paru aux éditions Gallimard

🔵 📌 Permis de conduire : Gérald Darmanin annonce la fin du retrait de points pour les petits excès de vitesse. On en parle avec Norbert Pirault, membre du conseil national de la Sécurité Routière et Alexandra Legendre, porte-parole de la Ligue de Défense des Conducteurs

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Philippe Gloaguen, fondateur des Guides du Routard et son fils Adrien Gloaguen pour les 50 ans du Guide du Routard

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Christian Têtedoie – Chef propriétaire du restaurant “Christian Têtedoie” à Lyon

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Zabou Breitman pour le film “Ma langue au chat”, réalisé par Cécile Telerman, en salle le 26 avril

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 20 avril 2023 à 19h sur France 5.



