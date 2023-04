Ça commence aujourd’hui du 28 avril 2023 : sommaire et extrait vidéo

4.3 ( 13 )

Ça commence aujourd’hui du 28 avril 2023, le sommaire – Ce vendredi après-midi et pour finir la semaine, la pétillante Faustine Bollaert vous donne rendez-vous sur France 2 pour un nouveau numéro du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, l’émission est une rediffusion et a pour thème « Peu de temps après le décès de leur conjoint, ils sont retombées amoureux ».







Publicité





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Ça commence aujourd’hui du 28 avril 2023, « Peu de temps après le décès de leur conjoint, ils sont retombées amoureux »

Faustine Bollaert propose de découvrir des témoignages de couples qui se sont rencontrés durant une période difficile. En effet, peu de temps après le décès de leur conjoint, ils sont tombés amoureux.

Eric et Jérôme étaient frères. Après le décès d’Eric, Ludivine, sa femme, est tombée amoureuse de Jérôme. Une relation difficile à assumer entre les jugements, les critiques et l’incompréhension.

Quand l’amour ne se contrôle pas, même quand on traverse le pire, c’est cet après-midi sur France 2 !

Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 28 avril 2023



Publicité





Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

« Peu de temps après le décès de leur conjoint, ils sont retombées amoureux », c’est ce vendredi après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.3 / 5. Nombre de notes : 13 Aucune note