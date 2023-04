Mask Singer : qui se cache derrière l’Alien ? Tous les indices !

4.6 ( 11 )

Mask Singer saison 5 les indices sur l’Alien – Ce vendredi soir, place au troisième prime de la saison inédite de « Mask Singer ». Ils ne sont déjà plus que huit masques encore en compétition et l’enquête se poursuit ! Saurez-vous deviner qui est sous le costume de l’Alien ? Faisons le point sur les indices pour vous aider !







La suite des enquêtes, c’est ce soir à 21h10 sur TF1 et MYTF1 en compagnie de Kev Adams, Jeff Panacloc, Michèle Bernier et Elodie Frégé.







Mask Singer saison 5 : qui est sous le masque de l’Alien ?

Zoom sur le costume de l’Alien. L’Alien a semé le doute parmi les enquêteurs et la prestation était incroyable ! Kev Adams pensait que c’était une star internationale qui se cache sous ce masque et l’indice « New-York » vient dans ce sens ! Mais l’Alien a confirmé être française. Allons voir du côté des indices dévoilés jusqu’à présent ! Du côté des téléspectateurs, beaucoup pensent à Adeline Toniutti, la prof de chant de la Star Academy 2022.

Indice n°1 : « New-York »

Indices donnés sur le prime 1 :

– Il avait très envie de jouer avec les humains comme on jouerait avec des poupées. Mais avant de jouer, il fallait les comprendre et les décoder, analyser leurs voix et leur fréquence. Après seulement, l’Alien pourra jouer avec les plus grands ! Et il ne va pas se priver.

– L’Alien pose ses valises dans une adresse mythique où de grands noms s’étaient déjà succédés. L’Alien se sentait dans son élément là-bas ! Mais pour y rester, il fallait plancher et ne pas mettre trop le bazard.

– Pour se fondre dans la masse, l’Alien s’inspirait des autres et finit même par inspirer les autres.



Indices visuels : une baignoire, une couronne, des sorciers sur des balais, une galaxie, une note de musique

Propositions des enquêteurs : Sheila, Cathy Guetta et Stéfi Celma

La dernière prestation de l’Alien sur « Paparazzi » de Lady Gaga

Ces indices vous aident t-ils pour deviner qui se cache sous l’Alien ? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et MYTF1.

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI. On vous a déjà dévoilé de nombreux indices et ce n’est que le début !

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 5 ne fait que débuter.

Pour la suite rendez-vous ce vendredi 28 avril 2023 à 21h10 sur TF1 et sur MYTF1. Suivez également l’aventure sur les réseaux sociaux avec le hashtag #MaskSinger

