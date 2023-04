Mask Singer du 28 avril : quelle star internationale se cache derrière le Soleil ? (prime 3)

4.3 ( 6 )

Mask Singer du 28 avril 2023 – Camille Combal vous donne rendez-vous ce vendredi soir sur TF1 pour suivre le 3ème prime de la saison 5 de « Mask Singer ». Alors que la semaine dernière c’est la Chenille et le Lama qui ont du se démasquer, ce soir les enquêteurs accueillent une première star internationale !







Branchez-vous sur TF1 dès 21h10 ou sur MYTF1 pour découvrir des bonus supplémentaires et/ou revoir l’émission en replay.







Mask Singer du 28 avril, qui se cache derrière le masque du Soleil ?

Après David Hasselhoff et Tori Spelling la saison dernière, ce soir une star internationale se cache sous le sublime costume du Soleil. Les enquêteurs – Kev Adams, Jeff Panacloc, Michèle Bernier et Elodie Frégé – vont devoir tenter de découvrir de qui il s’agit. Et un premier indice a été dévoilé : le Soleil a vendu plus de 100 millions d’albums !

Sauront-ils découvrir qui est cette star internationale sur le plateau de Mask Singer ?

L’enquête continue également avec les 8 masques encore en compétition : le Chameau, la Biche, la Sorcière, l’Alien, le Zèbre, le Husky, la Méduse, et le Phénix. Celui ou celle qui aura le moins convaincu devra se démasquer ce soir ! Et la star internationale devra elle aussi tomber le masque.



Le Soleil ☀️ est notre Star Internationale et il nous révèle un indice éblouissant : il aurait vendu plus de 100 millions d’albums 🤯 🎭 Mask Singer, vendredi sur @TF1 et @MYTF1 avec @Bernier_Michele @elodiefrege @kevadamsss @Jeffpanacloc & @CamilleCombal pic.twitter.com/fnh1M8gthZ — Mask Singer TF1 (@MaskSinger_TF1) April 27, 2023

Mask Singer du 28 avril, vidéo bande-annonce

Et pour patienter jusqu’à ce soir, on vous propose de découvrir un extrait vidéo de ce qui vous attend.

#MaskSinger, une star planétaire électrise la saison la plus dingue, présenté par @CamilleCombal. 📺 VENDREDI à 21H10 sur #TF1. Et en replay sur @MYTF1. pic.twitter.com/Q6eKaxN9bT — TF1_programmes_evenements (@TF1PROEvenement) April 22, 2023

