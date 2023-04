Clément Rémiens bientôt de retour dans « Ici tout commence » et « Demain nous appartient » ?

4.7 ( 14 )

Clément Rémiens, infos sur un possible retour Si vous êtes fans des séries de TF1 « Ici tout commence » et « Demain nous appartient », vous devez certainement vous demande ce que devient Clément Rémiens, alias Maxime Delcourt. Plus d’un an après son départ de « Ici tout commence », Clément Rémiens est-il prêt à faire son grand retour sur le petit écran ?







La réponse est… non !







Clément Rémiens devenu basketteur

Et pour cause, Clément Rémiens a tourné la page (pour l’instant) de son métier d’acteur et a fait une reconversion pour le moins surprenante : il est devenu basketteur !

« Certains ont été étonnés de ce choix. Ils me disaient que j’avais de l’or entre les mains, que je pouvais continuer dans mon domaine. Ce n’est pas une passion sortie du chapeau : j’étais en sport-études avant de me lancer dans la comédie. Pour moi, la vie, c’est la liberté. Et on ne peut pas être basketteur toute la vie, alors qu’on peut être acteur sur la durée » a expliqué Clément Rémiens dans une interview pour le Parisien.



Le club de basket de Gravelines, à Dunkerque, a confirmé que Clément Rémiens était en formation chez eux, au sein de leur équipe de National 3.

Un retour dans les séries de TF1 exclu

Clément Rémiens n’écarte pas pour autant l’idée d’un retour devant une caméra, mais il ne souhaite pas revenir dans les séries « Demain nous appartient » et « Ici tout commence » : « Je suis curieux, j’ai besoin de découvrir des choses. Et celles-ci, je les connais. » a-t-il confié.

Les fans peuvent donc tirer un trait définitif sur le personnage de Maxime Delcourt.

