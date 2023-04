Finale Coupe de France : suivre Nantes / Toulouse en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Nantes / Toulouse en direct, live et streaming ce samedi 29 avril 2023 – Place à la grande finale de la Coupe de France ce samedi soir. Nantes, tenant du titre, affronte Toulouse pour aller chercher un second sacre d’affilée !







A suivre à partir de 20h30 sur France 2, coup d’envoi à 20h45.







Nantes fait une saison catastrophique en Ligue 1 et pointe à la 16ème place ! L’équipe compte sur une victoire ce soir et un second titre d’affilée en Coupe de France pour « sauver » sa saison. En cas de victoires, ce serait le 5ème trophée des nantais en Coupe de France. De son côté, Toulouse est 12ème et compte bien décrocher un premier titre en Coupe de France ce soir !

Notez que côtés statistiques entre les deux clubs, Nantes a remporté trois victoires et Toulouse deux. Lors de leur dernier affrontement en août dernier, Nantes avait remporté la victoire 3-1.

Nantes / Toulouse – Composition des équipes

🔵 Nantes (composition probable) : Lafont – Centonze, Pallois, Castelletto, Victor – Moutoussamy, Girotto, Sissoko – Blas, Mohamed, Ganago



🔵 Toulouse (composition probable) : Haug – Desler, Rouault, Nicolaisen, Suazo – Van den Boomen, Spierings – Aboukhlal, Genreau, Chaibi – Dallinga

Nantes / Toulouse en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur beIn Sports dès 20h30. Coup d’envoi de la rencontre à 20h45.

Pour suivre le score en live et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la FFF.

Nantes / Toulouse, finale de la Coupe de France 2023, un match à suivre dès 20h45 sur France 2.