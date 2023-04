Demain nous appartient du 2 mai : Lisa hantée par Benoit, l’ado se réveille amnésique (résumé en avance épisode 1417 DNA)

2 ( 29 )

Demain nous appartient du 1er mai 2023, spoiler résumé complet de l’épisode 1416 en avance – Mardi dans votre épisode inédit du feuilleton de TF1 « Demain nous appartient », Lisa retrouve sa liberté après l’arrestation de Benoit, qui était bien le tueur en série surnommé le monstre d’Argenteuil.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Lisa hantée par Benoit

Lisa est libre mais elle ne va pas bien. Elle fait un maximum de sport pour s’occuper et ne plus penser au travail. Elle confie à Victoire et Amel qu’elle pense qu’elle va être radiée de la police…

Lisa retrouve Victoire pour le déjeuner, elle s’inquiète pour elle et veut qu’elle fasse une prise de sang pour vérifier que tout est normal. Lisa lui assure qu’elle va très bien car elle a réussi à faire arrêter Benoit. Mais Victoire craint qu’elle fasse une dépression…

En allant à la salle de sport avec Amel, Lisa croise quelqu’un qui monte dans une voiture et elle panique : elle pense que c’est Benoit ! Elle appelle Georges, qui lui assure qu’il a été transféré en prison. Lisa a peur qu’il se soit échappé, mais Georges qui lui assure que c’est impossible. Lisa s’excuse de l’avoir dérangé.

L’adolescent se réveille amnésique

Chloé raconte à Sara l’évènement de la veille. Un homme habillé en soignant était au chevet de l’ado et est parti en la bousculant quand elle est arrivée. Chloé pense qu’il allait le tuer ! Sara assure à Chloé qu’ils enquêtent et un agent de sécurité est désormais devant la chambre.

De son côté, Karim interroge Aaron. Il lui parle d’un homme qu’il a vu roder il y a quelques jours. Il portait une veste militaire et était à moto. Aaron donne des détails précis qui permettent d’identifier le logo d’un salon de tatouage.

Chloé parle de tout ça avec Marianne, qui minimise et pense qu’elle s’implique trop. Mère et fille se disputent. Alex soutient Chloé mais lui conseille de rester prudente, elle a une famille qui a besoin d’elle.

L’adolescent retrouvé par Chloé se réveille à l’hôpital et elle est à son chevet. Mais il est amnésique et l’appelle encore maman ! Il ne se souvient ni de son nom ni de ce qui s’est passé !



Marianne aide Jordan pour le mariage

Audrey demande à Jordan si Lizzie et Jack ont bien abandonné l’idée du haras pour leur mariage. Jack va s’occuper de les faire changer d’avis, il va leur proposer de le faire sur la plage. Audrey est ravie par cette idée.

Mais Lizzie annonce à Jordan et Jack que le haras appartient à … Renaud, le mari de Marianne ! Jordan propose son idée de mariage sur la plage, sa soeur et son frère ne sont pas emballés. Jordan décide d’en parler à Marianne, qui demande un service à Renaud. Quand Jack l’appelle pour réserver le haras, Renaud refuse comme sa femme lui a demandé. Mais il ne comprend pas, il trouvait l’idée romantique… Marianne et Renaud se disputent une fois de plus.

