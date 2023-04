50mn Inside du 29 avril : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

3.7 ( 6 )

50mn Inside du 29 avril 2023, sommaire et reportages – Ce samedi et comme chaque week-end, Nikos Aliagas vous donne rendez-vous sur TF1 pour un nouveau numéro inédit de votre magazine 50mn Inside. On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.







50mn Inside du 29 avril 2023, au sommaire dans 50 mn Inside l’actu :

✨ À la Une : Couples de stars : rencontre au travail

🎥 En Coulisses : « Sous le soleil » – Que sont devenus les acteurs de la série culte ?

C’est LA série de tous les records : 14 saisons, près de 500 épisodes et des millions de fans à travers le monde. 15 ans après la fin de « Sous le soleil », que sont devenus les héros de la série culte ? Nous avons retrouvé Tonya Kinzinger et Adeline Blondieau à l’inauguration d’une exposition hommage.



📸 Le portrait : les confidences de Corinne Masiero

C’est en incarnant le gendarme le plus excentrique de la télévision qu’elle s’est fait connaitre du grand public. 8 ans que Corinne Masiero alias le Capitaine Marleau fait le bonheur des télespectateurs. Une comédienne à part, spontanée, gouailleuse, engagée, elle n’a jamais caché son passé difficile dans la rue entre alcool, drogue et violences. Le nom de son dernier film, « La Marginale », lui va comme un gant.

🎶 La Story : « Là-bas » de Jean-Jacques Goldman

C’est l’un des plus grands succès de Jean-Jacques Goldman, l’un de ses rares duos mais aussi l’une de ses blessures les plus intimes : « Là-bas ». Une chanson que le chanteur interprétait avec Sirima, une jeune chanteuse découverte dans le métro, et qui fut assassinée deux ans plus tard par son compagnon. Un drame qui a marqué à jamais celui qui reste encore cette année l’artiste préféré des Français.

50mn Inside du 29 avril 2023, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

📍 Dans le Secret de la folie Harry Potter

Une exposition immersive totalement inédite, dédiée à l’univers du sorcier le plus célèbre du monde, vient de poser ses valises à Paris jusqu’au mois d’Octobre et promet d’envoûter petits et grands !

Il faut dire que le phénomène dure depuis 25 ans et ne faiblit pas, avec des fans toujours aussi passionnés…

Nous les avons suivis dans leur quotidien dans leur vie aux couleurs de cet univers plein de magie !

📍 Le document d’Inside : Week-end en Italie

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 17h45 sur TF1.

