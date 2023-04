Demain nous appartient du 21 avril : la police doute de Benoit (résumé + vidéo épisode 1410 en avance)

4.5 ( 6 )

Demain nous appartient du 21 avril 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1410 de DNA – La police commence enfin à croire en la théorie de Lisa ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Ils doutent de Benoit mais n’ont aucune preuve et espèrent qu’il va faire une erreur… Mais malheureusement, Benoit passe à l’action et fait de nouvelles victimes.







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : Emma sait que Benoit a tué ses parents (vidéo épisode du 25 avril)







Publicité





Demain nous appartient du 21 avril 2023 – résumé de l’épisode 1410

Georges a examiné l’ADN retrouvé sur l’enveloppe. Il correspond à celui du monstre d’Argenteuil retrouvé sur les victimes. A Sète, Benoît est libre comme l’air. Mais, Georges et Sara commencent à se laisser convaincre par la théorie de Lisa… Mais malheureusement, Benoit fait de nouvelles victimes.

Pour Audrey et Damien, le divorce pourrait précéder le mariage. L’arroseur est arrosé au repas d’anniversaire de Stéphane.



Publicité





Demain nous appartient du 21 avril 2023 – extrait vidéo de l’épisode

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.5 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note