Quotidien du 5 avril 2023 : les invités de Yann Barthès ce soir

Quotidien du 5 avril 2023, les invités – Ce mercredi soir et comme chaque jour, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un nouveau numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités aujourd'hui ? On vous dit tout.







Rendez-vous dès 19h20 sur TMC







Quotidien du 5 avril 2023 : les invités

➤ Raphael Glucksmann, député européen Place Publique

➤ Anna Benjamin, autrice du livre « Prof, une journaliste en immersion »

➤ Jean-Luc Reichmann et Stomy Bugsy, acteurs pour « Léo Matteï, Brigade des mineurs »

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce mercredi 5 avril 2023 à 19h20 sur TMC.



