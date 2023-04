Demain nous appartient spoilers : Emma veut se venger, Victoire enquête, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 24 au 28 avril 2023)

4.2 ( 5 )

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 24 au 28 avril 2023 – Alors que le week-end ne fait que commencer, il est temps de découvrir vous attend la semaine prochaine dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus sur ce qui vous attend avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par le nouveau meurtre commis par Benoit. Il a tué les parents d’Emma et celle-ci comprend que c’est Benoit… Elle veut se venger et débarque chez lui avec un couteau !

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : Benoit cible une prochaine victime ! (vidéo épisode du 26 avril)







De son côté, Victoire mène son enquête parallèle… Mais Benoit se sent tout puissant et s’apprête même à tuer à nouveau ! Cette fois, il cible le père de Nathan !

Roxane décide de tenter de réunir Bart et Adèle… Et de leur côté, Martin et Raphaëlle n’avancent pas. Vont-ils enfin passer à la vitesse supérieure ? Quant à Soizic, elle dévoile ses sentiments à François…



Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 24 au 28 avril 2023

Lundi 24 avril (épisode 1411) : Le plan du tueur jette un froid sur la police. Amel est victime d’une intimidation. Charlie surprend une conversation à cœur ouvert. Roxane a un plan pour réunir Bart et Adèle.

Mardi 25 avril (épisode 1412) : Emma prend le chemin de la vengeance. Victoire mène sa propre enquête. Entre Martin et Raphaëlle, tous les mensonges sont permis.

Mercredi 26 avril (épisode 1413) : Benoit se met la justice dans la poche. Des preuves capitales partent en fumée. Martin et Raphaëlle ont fini de tourner autour du pot. Soizic se montre sous un nouveau jour.

Jeudi 27 avril (épisode 1414) : Benoit fait ses adieux à Lisa. Bruno boit peut-être son tout dernier verre. Renaud prend Sébastien en flagrant délit. Les Roussel peuvent compter sur Rayane pour apaiser les tensions.

Vendredi 28 avril (épisode 1415) : Lisa est prise dans une course contre la montre. Chloé fait une étrange rencontre. Marianne et Sébastien règlent leurs comptes. Audrey et Damien n’ont plus le choix pour leur mariage.

VIDÉO Demain nous appartient spoilers, la bande-annonce du 24 au 28 avril 2023

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l'épisode du jour.

