Echappées Belles du 1er avril : direction Seattle ce soir sur France 5 (sommaire)

5 ( 1 )

Echappées Belles du 1er avril 2023 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, l’inédit « Coup de foudre pour Seattle » suivi de la rediffusion « La Champagne à vélo ».







Publicité





A suivre dès 20h55 sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Publicité





Echappées Belles du 1er avril, à 20h55 – « Coup de foudre pour Seattle »

Perdu tout au nord de l’Ouest américain, cerné par la côte Pacifique et les côtes canadiennes, « l’Evergreen State » démontre par la diversité de ses paysages qu’il mérite amplement son surnom. Montagnes au sommet vertigineux, forêts luxuriantes et petites îles composent les paysages aux couleurs émeraude de la région. Cet État bien particulier des États-Unis se distingue par sa nature sauvage et verdoyante, mais il se distingue aussi par son mode de vie écolo et « healthy ». À bien des égards, l’État de Washington incarne le mythe de l’Ouest : des parcs naturels aux paysages grandioses, une faune et une flore riches, un littoral battu par la houle du Pacifique, mais il s’habille aussi d’un visage urbain en plein élan créatif – ayant Seattle pour tête d’affiche. Si cet État a su préserver son environnement, il le fait également au travers de ces villes cosmopolites, tournées vers l’environnement, à l’image de Seattle, l’avant-gardiste, pionnière dans l’art de consommer bio et local, qui honore son titre de « Cité Émeraude ».

De la baie de Seattle, à San Juan Island, petite île de pêcheurs devenue haut lieu de l’observation des cétacés, en passant par le mont Rainier trônant fièrement au sommet de la chaîne des Cascades, en mer comme dans les airs, Sophie va partir à la rencontre de ces paysages et visages qui donnent vie à l’Evergreen State.



Publicité





Reportages : Les boulangers-pâtissiers français de Seattle / Seattle, ville progressiste ? / Le Puget sound / La randonnée, le camping… / Sur la trace du dragon.

Echappées Belles du 1er avril à 22h30 – « La Champagne à vélo »

Avec des centaines de kilomètres de canaux pourvus de chemins de halage, ses voies vertes et de très nombreuses petites routes à faible circulation, la campagne champenoise offre un terrain idéal pour une découverte à bicyclette. Des paysages de vignes à perte de vue aux trésors architecturaux des villes chargées d’histoire, chacun y trouve son compte, selon ses envies et son niveau. Sacoches chargées sur le vélo, une boussole pour seule alliée, et voilà Jérôme Pitorin paré pour nous embarquer avec lui lors de son aventure en Champagne. Que serait ce périple sans passer par Reims ; Jérôme nous y emmène découvrir sa cathédrale et les joyaux qu’elle renferme…

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 1er avril 2023 dès 21h sur France 5

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note